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Вопрос с возвращением ФК "Торпедо" на стадион им. Стрельцова решится в ближайшие дни

Спорт
8 августа, 8:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Ерофеев

Президент клуба Александр Тукманов выразил надежду, что переговоры с руководством стадиона завершатся удачно

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Стадион имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице

Стадион имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице

© Наталья Гарнелис/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Вопрос с возвращением московского футбольного клуба "Торпедо" на стадион имени Эдуарда Стрельцова должен быть решен в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Александр Тукманов.

"Торпедо" в сезоне-2017/18 выступает в зоне "Центр" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Из-за сложной финансовой ситуации черно-белые вынуждены проводить домашние матчи на арене Академии "Спартака" имени Федора Черенкова, хотя их домашним стадионом является стадион имени Эдуарда Стрельцова.

"Мы находимся в диалоге с руководством стадиона имени Эдуарда Стрельцова, есть взаимное понимание. В ближайшие дни объявим о результатах. Положительная динамика есть, осталось утрясти определенные нюансы. Надеюсь, вопрос решится удачно", - сообщил Тукманов.

После трех туров ПФЛ "Торпедо" занимает восьмое место в турнирной таблице с пятью очками. Клуб дошел до 1/64 финала Кубка России, где уступил московскому "Чертаново" (1:2).

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