Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: российские легкоатлеты здорово выступают на чемпионате мира в Лондоне

Спорт
8 августа, 10:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Вице-премьер отметил, что спортсменам пришлось очень непросто, поскольку многие из них не знали, будут ли они допущены до главного старта сезона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Российские спортсмены здорово выступают на чемпионате мира по легкой атлетике, который в эти дни проходит в Лондоне. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В понедельник серебряную медаль в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков. Эта награда стала первой для российских легкоатлетов на чемпионате мира - 2017. Россияне в Лондоне выступают в нейтральном статусе из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Смотрите также
Сергей Шубенков (справа)

Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро чемпионата мира в Лондоне

"В целом ребята выступают здорово, учитывая, как нервничали спортсмены, думая, допустят до турнира или нет. Это совсем другая ситуация по сравнению с той, когда ты можешь спокойно готовиться, не переживая по поводу допуска. Это только начало олимпийского цикла, время до Игр-2020 еще есть, и, самое главное, что ребята были допущены к международным стартам, думаю, что сезон будет для них хорошим. Представьте себе их чувства - когда из представляют, называют только имя и фамилию. Это, конечно, ужас", - отметил Мутко.

"За ребят порадуемся, им сейчас нелегко. Многие выступают без тренеров. Удачи им в оставшиеся дни", - заключил собеседник агентства.

Мировое первенство завершится 14 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по легкой атлетике
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты олимпийской сборной России
10
Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в Сочи
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
2
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободу
3
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
4
THR: хакеры выложили в интернет секретные сведения канала HBO о сериале "Игра престолов"
5
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
6
Минобрнауки проверит учителей на знание русского языка и математики
7
В Испании левая организация предложила экспроприировать отели и парк "Порт Авентура"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама