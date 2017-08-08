Мутко: российские легкоатлеты здорово выступают на чемпионате мира в Лондоне

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МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Российские спортсмены здорово выступают на чемпионате мира по легкой атлетике, который в эти дни проходит в Лондоне. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
В понедельник серебряную медаль в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков. Эта награда стала первой для российских легкоатлетов на чемпионате мира - 2017. Россияне в Лондоне выступают в нейтральном статусе из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
"В целом ребята выступают здорово, учитывая, как нервничали спортсмены, думая, допустят до турнира или нет. Это совсем другая ситуация по сравнению с той, когда ты можешь спокойно готовиться, не переживая по поводу допуска. Это только начало олимпийского цикла, время до Игр-2020 еще есть, и, самое главное, что ребята были допущены к международным стартам, думаю, что сезон будет для них хорошим. Представьте себе их чувства - когда из представляют, называют только имя и фамилию. Это, конечно, ужас", - отметил Мутко.
"За ребят порадуемся, им сейчас нелегко. Многие выступают без тренеров. Удачи им в оставшиеся дни", - заключил собеседник агентства.
Мировое первенство завершится 14 августа.