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Мутко ждет хороших результатов на ЧМ по легкой атлетике от Ласицкене, Клишиной, Шкуренева

Спорт
8 августа, 10:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

На чемпионате мира в Лондоне Мария Ласицкене примет участие в соревнованиях по прыжкам в высоту, Дарья Клишина - в прыжках в длину, а Илья Шкуренев - в турнире десятиборцев

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Виталий Мутко и главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский (слева направо)

Виталий Мутко и главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский (слева направо)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Дарья Клишина и Илья Шкуренев являются спортсменами высокого уровня, они способны показать хорошие результаты на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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На чемпионате мира 2017 года, который проходит в эти дни в Лондоне, Ласицкене примет участие в соревнованиях по прыжкам в высоту, Клишина - в прыжках в длину, а Шкуренев выступит в турнире десятиборцев.

"Сложно прогнозировать, сколько медалей смогут завоевать наши легкоатлеты. Конечно, все мы ждем от Маши Ласицкене хорошего результата, от Ильи Шкуренева, от Даши Клишиной. Это спортсмены высокого уровня, способные бороться за призовые места, а как уже что сложится - посмотрим. Здорово уже то, что они там", - отметил Мутко.

Представители России в Лондоне выступают в нейтральном статусе из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Мировое первенство завершится 14 августа.

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