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Фурсенко: "Зенит" будет играть только на стадионе "Санкт-Петербург"

Спорт
8 августа, 10:38 дата обновления: 8 августа, 10:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за ремонта крыши новой арены "Зенит" может временно вернуться на стадион "Петровский"

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Стадион "Санкт-Петербург"

Стадион "Санкт-Петербург"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Зенит" в нынешнем сезоне будет выступать только на стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. Об этом ТАСС рассказал президент клуба Сергей Фурсенко.

Ранее портал abnews.ru сообщил, что в связи с ремонтом крыши на новой арене "Зенит" может временно вернуться на стадион "Петровский".

"У меня нет информации, что "Зенит" вернется на "Петровский". Клуб будет играть только на стадионе "Санкт-Петербург", - сказал Фурсенко.

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Протечка крыши стадиона произошла 22 июля во время матча между "Зенитом" и казанским "Рубином". Подрядчик сообщил, что устранит ее по гарантии в срок до 15 августа. В воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург" петербуржцы играли со "Спартаком", однако крышу закрывать не стали, несмотря на непогоду.

Стадион "Санкт-Петербург" открылся в апреле этого года, его вместимость составляет около 68 тысяч зрителей. На арене прошли четыре матча Кубка конфедераций, в том числе финал турнира. В 2018 году стадион примет матчи чемпионата мира, а в 2020 году - игры чемпионата Европы. 

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