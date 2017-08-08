Фурсенко: "Зенит" будет играть только на стадионе "Санкт-Петербург"

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Зенит" в нынешнем сезоне будет выступать только на стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. Об этом ТАСС рассказал президент клуба Сергей Фурсенко.

Ранее портал abnews.ru сообщил, что в связи с ремонтом крыши на новой арене "Зенит" может временно вернуться на стадион "Петровский".

"У меня нет информации, что "Зенит" вернется на "Петровский". Клуб будет играть только на стадионе "Санкт-Петербург", - сказал Фурсенко.

Протечка крыши стадиона произошла 22 июля во время матча между "Зенитом" и казанским "Рубином". Подрядчик сообщил, что устранит ее по гарантии в срок до 15 августа. В воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург" петербуржцы играли со "Спартаком", однако крышу закрывать не стали, несмотря на непогоду.

Стадион "Санкт-Петербург" открылся в апреле этого года, его вместимость составляет около 68 тысяч зрителей. На арене прошли четыре матча Кубка конфедераций, в том числе финал турнира. В 2018 году стадион примет матчи чемпионата мира, а в 2020 году - игры чемпионата Европы.