Мутко: матч со "Спартаком" показал, что "Зенит" является основным фаворитом РФПЛ

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Зенит" на настоящий момент можно назвать основным фаворитом чемпионата России по футболу. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

6 августа в матче четвертого тура чемпионата России "Зенит" на своем поле разгромил московский "Спартак" со счетом 5:1. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу первенства, набрав максимально возможное количество очков - 12. Столько же очков в активе московского "Локомотива", но у железнодорожников хуже разница забитых и пропущенных мячей.

"Первый тайм был равным, а второй немножко удивил - в нем мы, скажем так, не увидели "Спартак", а увидели только одну команду - "Зенит", который полностью переиграл соперника, доминировал, показав футбол высочайшего уровня. Матч получился достойным встречи лидеров, но, повторюсь, во втором тайме игра "Спартака" немножко удивила", - сказал Мутко о матче "Зенита" и "Спартака".

На вопрос, можно ли теперь назвать "Зенит" основным фаворитом чемпионата, Мутко ответил: "Если судить по матчу со "Спартаком", особенно по второму тайму, это безусловно. Прошло четыре тура чемпионата, мы посмотрели на все команды. Где-то рядом с "Зенитом" "Локомотив", который наслаждается игрой, демонстрирует классный футбол. Мне нравится, как сейчас играет "Локомотив", он делает это так, как и должно быть - с удовольствием".

"Но чемпионат только начался, и мы знаем, что, например, ЦСКА по ходу сезона может серьезно добавить и выдать феерию, - продолжил глава РФС. - Надеемся, что "Спартак" будет бороться за призовые места. "Рубин" при Курбане Бекиевиче [Бердыеве] прибавляет с каждой игрой, "Краснодар" - добротная команда. Конкуренция есть, это здорово, но "Зенит" сейчас выглядит очень сильно".

На прошлой неделе бразильский нападающий Неймар перешел во французский ПСЖ, заплатив испанской "Барселоне" за досрочный разрыв контракта 222 млн евро, которые ему выделила катарская компания. На вопрос, может ли данный трансфер негативно отразиться на российском футболе с точки зрения роста цен на игроков, Мутко ответил: "Не думаю. Причем здесь мы и Неймар? Где Неймар, а где мы?".

"Манчини прав в том, что Кокорину еще нужно развиваться"

Мутко также отметил, что российский нападающий "Зенита" Александр Кокорин показывает стабильную игру, которой не стоит удивляться на старте футбольного сезона-2017/18.

В воскресной встрече 26-летний Кокорин забил первый гол в матче, который стал для него четвертым в нынешнем сезоне. Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после игры сказал, что его удивляют вопросы о прогрессе Кокорина.

"Мне понравилась реакция Манчини. Мы все время танцуем вокруг одного. Манчини правильно сказал - что такого происходит, что вы все время о Кокорине спрашиваете? Он - форвард, он должен забивать, и сейчас просто делает свою работу; Манчини также правильно сказал, что ему [Кокорину] еще многое нужно сделать", - сказал Мутко.

"Мы рады, когда российские футболисты начинают показывать хорошую, стабильную игру. И для этого все делается. Нас ждет домашний чемпионат мира, очень хотелось бы, чтобы кандидаты в сборную России были в хороших кондициях. Конечно, немножко плохо, что у нас будет продолжительная зимняя пауза, во время которой кто-то может растерять форму, но надеемся, что все будет достойно", - отметил глава РФС.

"Кокорину желаем продолжать в том же духе. Нам нужны сильные игроки", - сказал Мутко.