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Мутко: все хотели, чтобы Болт ушел победителем

Спорт
8 августа, 11:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Вице-премьер РФ отметил, что ямаец - выдающийся спортсмен, "но любая эпоха рано или поздно заканчивается"

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МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Большинство болельщиков и специалистов хотело, чтобы ямайский спринтер Усейн Болт на своем последнем чемпионате мира выиграл золото в беге на 100 метров. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В субботу в рамках чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне состоялся финальный забег на 100 метров у мужчин. Золото завоевал американец Джастин Гэтлин, серебро - его соотечественник Кристиан Коулман. Болт стал лишь бронзовым призером. Мировое первенство 2017 года станет последним в его карьере.

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"Думаю, что Усэйн прекрасно понимал, что когда-то может проиграть. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы он ушел победителем, это выдающийся спортсмен, за него как-то даже расстроились. Но эпоха любого большого спортсмена рано или поздно заканчивается. Надеемся, что в эстафете он еще возьмет свое", - сказал Мутко.

Болт является 11-кратным чемпионом мира, двукратным серебряным призером; бронза, завоеванная в субботу, стала первой в его карьере. Ямаец - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19), Болт шесть раз признавался лучшим легкоатлетом мира по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

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