Легкоатлетка Ласицкене не будет жить в отеле с вирусной инфекцией

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ЛОНДОН, 8 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) предложила россиянке Марии Ласицкене другой вариант размещения на чемпионате мира в Лондоне вместо отеля, где разразилась вирусная инфекция. Об этом ТАСС заявила менеджер спортсменки Ольга Назарова.
Ранее официальный представитель российских спортсменов Елена Орлова сообщила, что от инфекции в отеле пострадали более 25 атлетов с Украины, из Германии, Эстонии и других стран. Позже IAAF подтвердила, что некоторые спортсмены заболели гастроэнтеритом.
"Маша однозначно будет жить не в том отеле, где разразилась инфекция. IAAF предложила уже другой вариант для размещения. Но в Лондоне только девять утра, рано, поэтому понимания, куда именно поедет Ласицкене после аэропорта, пока нет", - заявила Назарова.
"Самолет с действующей чемпионкой мира в прыжках в высоту Ласицкене прилетит в Лондон в полдень по местному времени", - добавила она.
Представители России в Лондоне выступают в нейтральном статусе из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF.