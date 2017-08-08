Легкоатлетка Ласицкене не будет жить в отеле с вирусной инфекцией

ЛОНДОН, 8 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) предложила россиянке Марии Ласицкене другой вариант размещения на чемпионате мира в Лондоне вместо отеля, где разразилась вирусная инфекция. Об этом ТАСС заявила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Ранее официальный представитель российских спортсменов Елена Орлова сообщила, что от инфекции в отеле пострадали более 25 атлетов с Украины, из Германии, Эстонии и других стран. Позже IAAF подтвердила, что некоторые спортсмены заболели гастроэнтеритом.

"Маша однозначно будет жить не в том отеле, где разразилась инфекция. IAAF предложила уже другой вариант для размещения. Но в Лондоне только девять утра, рано, поэтому понимания, куда именно поедет Ласицкене после аэропорта, пока нет", - заявила Назарова.

"Самолет с действующей чемпионкой мира в прыжках в высоту Ласицкене прилетит в Лондон в полдень по местному времени", - добавила она.

Представители России в Лондоне выступают в нейтральном статусе из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF.