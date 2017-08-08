Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Легкоатлетка Ласицкене не будет жить в отеле с вирусной инфекцией

Спорт
8 августа, 11:09 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Ранее официальный представитель российских спортсменов Елена Орлова сообщила, что от инфекции в отеле пострадали более 25 атлетов из Украины, Германии, Эстонии и других стран

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ЛОНДОН, 8 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) предложила россиянке Марии Ласицкене другой вариант размещения на чемпионате мира в Лондоне вместо отеля, где разразилась вирусная инфекция. Об этом ТАСС заявила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Смотрите также

Вирусная инфекция обнаружена в лондонском отеле, где живут российские легкоатлеты

Ранее официальный представитель российских спортсменов Елена Орлова сообщила, что от инфекции в отеле пострадали более 25 атлетов с Украины, из Германии, Эстонии и других стран. Позже IAAF подтвердила, что некоторые спортсмены заболели гастроэнтеритом.

"Маша однозначно будет жить не в том отеле, где разразилась инфекция. IAAF предложила уже другой вариант для размещения. Но в Лондоне только девять утра, рано, поэтому понимания, куда именно поедет Ласицкене после аэропорта, пока нет", - заявила Назарова.

"Самолет с действующей чемпионкой мира в прыжках в высоту Ласицкене прилетит в Лондон в полдень по местному времени", - добавила она.

Представители России в Лондоне выступают в нейтральном статусе из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF.

Смотрите также

Отель ЧМ по легкой атлетике не является источником вирусной инфекции

Организаторы ЧМ по легкой атлетике заявили, что ситуация с инфекцией в отеле под контролем

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по легкой атлетике
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты олимпийской сборной России
10
Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в Сочи
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Часть здания речного вокзала обрушилась в Твери
2
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободу
3
Роспотребнадзор запускает горячую линию для пострадавших от вируса Коксаки в Турции
4
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
5
S&P: новые санкции против РФ усиливают неопределенность на рынке газа в ЕС
6
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
7
Очередь фур на границе Литвы с Калининградской областью возросла до рекордной в этом году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама