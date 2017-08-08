Мутко: тревожит, что в преддверии Лиги чемпионов "Спартак" не может найти свою игру

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МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Крупное выражение от "Зенита" вызывает определенную тревогу за "Спартак" в преддверии старта красно-белых в групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона-2017/18. Такое мнение ТАСС выразил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
В воскресенье в матче четвертого тура чемпионата России "Зенит" в Санкт-Петербурге разгромил "Спартак" со счетом 5:1.
"В принципе, тревожит, что они пока не могут найти свою игру. Мы с таким трудом взяли шестое место по итогам прошлого сезона (в таблице коэффициентов УЕФА - прим. ТАСС), теперь в следующем сезоне у нас в Лиге чемпионов стартуют три клуба, и этот результат надо закреплять. И такое поражение от "Зенита", и если будут другие - это, конечно, плохо. Надеюсь, что "Спартак" прибавит, хочется, чтобы он серьезно подготовился к Лиге чемпионов", - сказал Мутко.
После четырех туров "Спартак" занимает десятое место в чемпионате России, набрав пять очков.