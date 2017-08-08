Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Динамо" будет проводить домашние матчи КХЛ в "ВТБ Ледовом дворце"

Спорт
8 августа, 11:17 UTC+3 ТАСС

С сезона-2015/16 "ВТБ Ледовый дворец" был домашней ареной "Динамо" в матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 августа. Хоккейный клуб "Динамо" из Москвы будет проводить домашние матчи в "ВТБ Ледовом дворце", который находится на территории строительно- развлекательного квартала "Парк легенд". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Руководство хоккейного клуба "Динамо" достигло договоренности с "Парком легенд" о том, что сезон-2017/18 команда проведет на льду арены "ВТБ Ледовый дворец", - говорится в сообщении.

Дворец был построен в 2015 году к чемпионату мира, который проходил в Москве в 2016 году. С сезона-2015/16 "ВТБ Ледовый дворец" был домашней ареной "Динамо" в матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кроме того, в сезоне-2017/18 "ВТБ Ледовый дворец" станет домашней ареной московского "Спартака".

"Динамо" начнет сезон КХЛ с домашнего матча против подмосковного "Витязя", игра пройдет 23 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты олимпийской сборной России
10
Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в Сочи
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Часть здания речного вокзала обрушилась в Твери
2
S&P: новые санкции против РФ усиливают неопределенность на рынке газа в ЕС
3
Очередь фур на границе Литвы с Калининградской областью возросла до рекордной в этом году
4
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободу
5
Роспотребнадзор запускает горячую линию для пострадавших от вируса Коксаки в Турции
6
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
7
МЧС предупредило о сильной жаре в Дагестане
Темы дня
Новости партнеров
Реклама