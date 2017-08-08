"Динамо" будет проводить домашние матчи КХЛ в "ВТБ Ледовом дворце"

Минздрав предлагает правительству устанавливать норму ежемесячных средств на лекарстваОбщество 8 августа, 12:00
ВЦИОМ: запрос общества на стабильность сменился запросом на переменыОбщество 8 августа, 11:49
В Челябинской области создадут новый заповедник на основе национального парка "Таганай"Новости Урала 8 августа, 11:40
Российские ученые разработали робота для отслеживания радиационной обстановки в АрктикеНаука 8 августа, 11:37
СМИ: "Сент-Этьен" арендует футболиста "Зенита" Эрнани с правом выкупа за €12 млнСпорт 8 августа, 11:25
Минобороны покажет на "Армии-2017" захваченное у террористов в Сирии оружиеАрмия и ОПК 8 августа, 11:23
Прерванное паводком в Приморье движение по Транссибу восстановленоПроисшествия 8 августа, 11:23
Мутко: тревожит, что в преддверии Лиги чемпионов "Спартак" не может найти свою игруСпорт 8 августа, 11:14
Легкоатлетка Ласицкене не будет жить в отеле с вирусной инфекциейСпорт 8 августа, 11:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 8 августа. Хоккейный клуб "Динамо" из Москвы будет проводить домашние матчи в "ВТБ Ледовом дворце", который находится на территории строительно- развлекательного квартала "Парк легенд". Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Руководство хоккейного клуба "Динамо" достигло договоренности с "Парком легенд" о том, что сезон-2017/18 команда проведет на льду арены "ВТБ Ледовый дворец", - говорится в сообщении.
Дворец был построен в 2015 году к чемпионату мира, который проходил в Москве в 2016 году. С сезона-2015/16 "ВТБ Ледовый дворец" был домашней ареной "Динамо" в матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кроме того, в сезоне-2017/18 "ВТБ Ледовый дворец" станет домашней ареной московского "Спартака".
"Динамо" начнет сезон КХЛ с домашнего матча против подмосковного "Витязя", игра пройдет 23 августа.