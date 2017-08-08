"Динамо" будет проводить домашние матчи КХЛ в "ВТБ Ледовом дворце"

ТАСС, 8 августа. Хоккейный клуб "Динамо" из Москвы будет проводить домашние матчи в "ВТБ Ледовом дворце", который находится на территории строительно- развлекательного квартала "Парк легенд". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Руководство хоккейного клуба "Динамо" достигло договоренности с "Парком легенд" о том, что сезон-2017/18 команда проведет на льду арены "ВТБ Ледовый дворец", - говорится в сообщении.

Дворец был построен в 2015 году к чемпионату мира, который проходил в Москве в 2016 году. С сезона-2015/16 "ВТБ Ледовый дворец" был домашней ареной "Динамо" в матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кроме того, в сезоне-2017/18 "ВТБ Ледовый дворец" станет домашней ареной московского "Спартака".

"Динамо" начнет сезон КХЛ с домашнего матча против подмосковного "Витязя", игра пройдет 23 августа.