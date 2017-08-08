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Сборная России по хоккею сыграет с французами в первом матче ЧМ-2018

Спорт
8 августа, 12:13 UTC+3 ТАСС

Встреча пройдет 4 мая

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ТАСС, 8 августа. Сборная России встретится с командой Франции в первом матче чемпионата мира по хоккею 2018 года, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Календарь соревнований опубликован на официальном сайте турнира.

Матч Россия - Франция пройдет 4 мая.

Команда России сыграет в группе А, матчи которой пройдут в Копенгагене. 6 мая россияне встретятся с австрийцами, 7 мая - с белорусами, 10 мая - с чехами, 12 мая - со швейцарцами, 14 мая - со словаками, 15 мая - с действующими чемпионами мира шведами.

В группе B (матчи пройдут в Хернинге) выступят команды Дании, Финляндии, Германии, Латвии, Норвегии, Канады, США и Южной Кореи.

В чемпионате мира - 2018 примут участие 16 команд, которые разбиты на две группы. Четыре лучшие команды в каждой из групп выйдут в четвертьфинальную стадию, в которой сыграют крест-накрест: команды, занявшие первое место в своих группах, играют с командами, занявшими четвертое место в других; сборные, ставшие вторыми в своих группах, сыграют с командами, занявшими третье место в других. Четвертьфиналы будут сыграны 17 мая, полуфиналы - 19 мая, матч за третье место и финал пройдут 20 мая.

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