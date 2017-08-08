Первый чемпионат Европы по снежному волейболу пройдет в начале 2018 года

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Первый чемпионат Европы по снежному волейболу пройдет в феврале или марте 2018 года. Об этом ТАСС сообщил президент Европейской конфедерации волейбола (CEV) Александр Боричич.

Снежный волейбол получил официальный статус два года назад. Матчи по снежному волейболу проводится практически по тем же правилам, что и по пляжному, участвующие в соревнованиях команды формируются из двух игроков. Весной этого года сочинский горнолыжный курорт "Роза Хутор" принял российский турнир по данной дисциплине волейбола.

"Европа сейчас используется в качестве площадки, на которой тестируется снежный волейбол, проверяется то, как мы можем организовывать матчи. За последние два года прошло много тестовых соревнований, и уже в следующем году, в феврале или марте, пройдет первый чемпионат Европы", - сказал Боричич.

Глава конфедерации пояснил, что место проведения чемпионата Европы еще не выбрано, однако планируется, что турнир пройдет на открытой площадке. Организации также предстоит определиться и с числом участников соревнований.

"Совсем скоро мы направим европейским национальным федерациям официальные письма с приглашением принять участие в турнире. Если они найдут игроков, то мы будем рады их видеть на соревнованиях", - отметил он.

Боричич пояснил, что требования к проведению турнира будут схожи с теми, что предъявляются сейчас к соревнованиям по пляжному волейболу. Это касается и профессионального уровня игроков, поскольку до этого турниры зачастую проводились с участием туристов, которые останавливались на горнолыжных курортах. "Теперь пришло время становиться серьезней", - отметил он.