Футбольный клуб "Томь" получил благодарственную грамоту от РПЦ

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ТАСС, 8 августа. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Томь" награжден благодарственной грамотой от Русской православной церкви (РПЦ) за помощь в строительстве храма. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
Грамота была вручена руководству клуба за "бескорыстную помощь в богоугодном деле строительства и благоустройства Георгиевского храма, а также за усердные труды во славу РПЦ".
Ранее сообщалось, что "Томь" погасила долги по зарплате перед футболистами и тренерами на 333 млн рублей. "Томь", покинувшая элитный дивизион по итогам сезона-2016/17, испытывала серьезные проблемы с финансированием. Клуб имел долги по зарплате перед игроками и персоналом и потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, специалисты оценили его в 65,8 млн рублей.
В текущем турнире ФНЛ "Томь" с девятью очками занимает 10-е место.
ФК "Томь" получил благодарственную грамоту от Русской Православной Церкви за помощь в строительстве храма pic.twitter.com/D8PYKVRDFL— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) 8 августа 2017 г.