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Вместимость стадиона ЧМ-2018 в Саранске будет уменьшена на 546 мест

Спорт
8 августа, 12:52 UTC+3 ТАСС

Ранее предполагаемая вместимость стадиона составляла 44 695 мест, теперь эта цифра составит 44 149 зрительских мест

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ТАСС, 8 августа. Вместимость стадиона "Мордовия-Арена" в Саранске, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, будет сокращена на 546 зрительских мест. Об этом сообщается в постановлении правительства, подготовленном Министерством спорта России и опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее предполагаемая вместимость стадиона составляла 44 695 мест, теперь эта цифра составит 44 149 зрительских мест.

Помимо главной арены, где пройдут матчи чемпионата, в Саранске возводятся три тренировочные площадки, на которых после турнира будут заниматься дети из спортивных школ и секций.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа турнира.

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