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Футболист Луан может пройти медобследование для "Спартака" в конце недели в Риме

Спорт
8 августа, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

По словам агента нападающего, бразилец близок к подписанию контракта с московским клубом

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Луан Виейра

Луан Виейра

© EPA/SILVIO AVILA

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Бразильский нападающий Луан Виейра близок к подписанию контракта с московским "Спартаком", в конце недели футболист должен пройти медицинское обследование в Риме. Об этом ТАСС сообщил агент 24-летнего футболиста Жаир Канту Пейшото.

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Луан Виейра (справа)

Агент: бразильский футболист Луан может присоединиться к "Спартаку" на следующей неделе

Ранее интернет-портал Zero Hola сообщал о том, что представители "Спартака" и бразильского клуба "Гремио" согласовали трансфер, но возникли сложности с представителями Луна, которым принадлежат 30 процентов прав на игрока.

"Сейчас у нас есть небольшие разногласия между клубом и представителями игрока по сумме компенсации, идут переговоры. Луан в конце недели должен пройти медобследование в Риме, после чего, надеюсь, мы сможем договориться и подписать все необходимые документы", - сказал Пейшото.

Луан провел один матч за сборную Бразилии. В составе олимпийской сборной Бразилии стал победителем Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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