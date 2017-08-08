Футболист Луан может пройти медобследование для "Спартака" в конце недели в Риме

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Бразильский нападающий Луан Виейра близок к подписанию контракта с московским "Спартаком", в конце недели футболист должен пройти медицинское обследование в Риме. Об этом ТАСС сообщил агент 24-летнего футболиста Жаир Канту Пейшото.
Ранее интернет-портал Zero Hola сообщал о том, что представители "Спартака" и бразильского клуба "Гремио" согласовали трансфер, но возникли сложности с представителями Луна, которым принадлежат 30 процентов прав на игрока.
"Сейчас у нас есть небольшие разногласия между клубом и представителями игрока по сумме компенсации, идут переговоры. Луан в конце недели должен пройти медобследование в Риме, после чего, надеюсь, мы сможем договориться и подписать все необходимые документы", - сказал Пейшото.
Луан провел один матч за сборную Бразилии. В составе олимпийской сборной Бразилии стал победителем Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.