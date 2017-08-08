Шесть стран Африки претендуют на проведение чемпионата мира по легкой атлетике 2025 года

ТАСС, 8 августа. Алжир, Египет, Кения, Марокко, Нигерия и ЮАР претендуют на проведение чемпионата мира по легкой атлетике в 2025 году. Об этом сообщает портал Inside the games со ссылкой на главу Африканской конфедерации легкой атлетики (CAA) Хамада Калкаба Малбума.

"Думаю, эти страны обладают достаточным экономическим потенциалом для проведения чемпионата мира по легкой атлетике", - сказал он.

Африканские страны ни разу не принимали чемпионат мира по легкой атлетике. Страны Африки выступали в качестве хозяек соревнований под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций в 2017 году, когда в мае в Уганде состоялся чемпионат мира по кроссу, а в июле Кения приняла юношеский чемпионат мира среди спортсменов не старше 18 лет. Кроме того, в июле в Марокко прошел этап Бриллиантовой лиги.

В 2019 году чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе (Катар), а в 2021-м - в американском Юджине.