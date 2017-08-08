Арбитр ФИФА обслужит матч за Суперкубок Крыма по футболу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Судья Международной федерации футбола (ФИФА) Юрий Вакс назначен главным арбитром матча за Суперкубок премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС). Об этом ТАСС сообщил президент КФС Юрий Ветоха.
Суперкубок Крыма разыграют действующий чемпион "Севастополь" и клуб "Евпатория", ставший обладателем Кубка КФС. Матч состоится 12 августа в Симферополе.
"Я очень рад, что Юрий Вакс, наш крымчанин, житель Симферополя, который имеет действующие лицензии УЕФА и ФИФА, назначен главным арбитром матча за Суперкубок. Это знаковое событие", - отметил Ветоха.
Вакс с 2007 по 2016 год обслуживал матчи высшего дивизиона чемпионата Украины. Глава КФС сообщил, что Вакс может стать арбитром чемпионата Крыма. "Сейчас он проходит судейский сбор, который закончится 12 августа, и по его итогам мы полностью сформируем судейский состав на третий чемпионат Крыма", - рассказал он.
Суперкубок КФС будет разыгран во второй раз. Первым обладателем Суперкубка стала "ТСК-Таврия" (Симферополь), которая 13 августа 2016 года со счетом 2:0 победила "КФУ-Бахчисарай".
КФС, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. Чемпионат Крыма по футболу стартует 19 августа 2017 года. В чемпионате принимают участие восемь клубов.