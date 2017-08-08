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Тренер Юрий Красножан сообщил, что не ведет переговоров с "Анжи"

Спорт
8 августа, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

По словам тренера, в данный момент ему никаких предложений по работе не поступало

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Юрий Красножан

Юрий Красножан

© ТАСС/Расул Яричев

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российский тренер Юрий Красножан в данный момент не имеет предложений от футбольных клубов по продолжению карьеры. Об этом Красножан рассказал ТАСС.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что 54-летний специалист может возглавить "Анжи" в случае поражения команды от "СКА-Хабаровска" в матче чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Во вторник махачкалинский клуб уступил со счетом 0:2.

"Хотелось бы прояснить ситуацию: в данный момент никаких предложений по работе мне не поступало. Информация в прессе о моих переговорах с "Анжи" на сегодняшний день не соответствует действительности", - сказал Красножан.

Последним местом работы Красножана была сборная Казахстана, которую он тренировал с 2014 по 2015 год. Стороны объявили о прекращении сотрудничества 19 декабря 2015 года из-за сложностей при подписании нового соглашения. Красножан также известен по работе с нальчикским "Спартаком" (2004-2010), московским "Локомотивом" (2010-2011), "Кубанью" (2012-2013) и грозненским "Тереком" (2013). Зимой 2011 года он непродолжительное время являлся главным тренером "Анжи", команда под его руководством не сыграла ни одного официального матча.

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