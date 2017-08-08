Футболист "Локомотива" Виталий Денисов вернулся в общую тренировочную группу

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МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Травмированный защитник футбольного клуба "Локомотив" Виталий Денисов уже тренируется в общей группе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
30-летний Денисов получил травму спины в конце прошлого сезона, а в начале июня был прооперирован. Позднее сам футболист рассказывал, что он надеется вернуться в строй до зимнего перерыва.
"Все готовятся к матчу, живы и здоровы, все хорошо. Виталий Денисов уже тренируется в общей группе, но ему нужен еще повысить уровень готовности, поэтому в следующем матче он не сыграет. Ведран Чорлука занимается по индивидуальной программе", - сказал Семин.
Денисов является двукратным обладателем Кубка России в составе московского ЦСКА, а также дважды выигрывал этот трофей с "Локомотивом". Кроме того, футболист завоевывал с армейцами Кубок УЕФА. За железнодорожников защитник сборной Узбекистана выступает с 2013 года.
В прошедшем сезоне он провел за "Локомотив" 24 матча в чемпионате России и четыре - в Кубке страны. Также он сыграл в пяти встречах отборочного этапа чемпионата мира 2018 года за сборную Узбекистана.