Гендиректор ХК "Сочи": задача клуба - выработка конкурентоспособной игры в плей-офф

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СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Задачей клуба "Сочи" на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является выработка конкурентоспособной игры в плей-офф турнира. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.
"Выход в плей-офф не обсуждается, мы говорим о том, что будем там делать. Наша задача - это выработка конкурентоспособной игры в плей-офф. Еще возможно усиление команды, все зависит от наличия вариантов. Мы над ними работаем, рынок не такой богатый, но скорее речь идет об усилении обороны", - сказал Воропаев.
Также гендиректор "Сочи" рассказал, что КХЛ не объяснила, почему шведский нападающий Андре Петерссон ушел из клуба в омский "Авангард" без компенсации. "Не могу сказать, как так получилось, что "Сочи" не получил за него никакой компенсации. На данный момент у нас нет никакой мотивировки от КХЛ, продолжим обсуждение ситуации, когда она появится. Ждем ее больше месяца", - сообщил Воропаев.
В минувшем сезоне "Сочи" не сумел пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.