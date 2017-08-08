Гендиректор ХК "Сочи": клуб не ожидает глобальных финансовых сложностей в новом сезоне

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" считает, что в предстоящем сезоне команда не будет испытывать серьезных финансовых проблем. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

На протяжении последних сезонов КХЛ клуб испытывал финансовые сложности.

"Мы не предвидим глобальных финансовых сложностей. Конечно, могут возникнуть технические моменты, но системного ничего не предвидится", - сообщил Воропаев.

В минувшем сезоне "Сочи" не сумел пробиться в плей-офф чемпионата КХЛ.