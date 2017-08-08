Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"

Спорт
8 августа, 14:43 UTC+3 ТАСС

Срок соглашения рассчитан на четыре года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Матиас Краневиттер

Матиас Краневиттер

© EPA/FERNANDO ALVARADO

ТАСС, 8 августа. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о подписании аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера из мадридского "Атлетико". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Срок соглашения рассчитан на четыре года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты олимпийской сборной России
10
Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в Сочи
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: Сечин заявлен свидетелем в суде по делу Улюкаева
2
Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина
3
С 2021 года Москва откажется от закупок дизельных автобусов
4
Саакашвили сообщил, что находится в Литве
5
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
6
СМИ: Саакашвили покинул территорию Польши
7
Поклонская считает недопустимым показ трейлера "Матильды" в кинотеатрах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама