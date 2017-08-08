Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"

ТАСС, 8 августа. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о подписании аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера из мадридского "Атлетико". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Срок соглашения рассчитан на четыре года.