Шубенков заявил, что строит большие планы на Олимпиаду 2020 года

ЛОНДОН, 8 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков уверен, что ему удастся сохранить хорошую физическую форму к Олимпийским играм 2020 года в Токио, что позволит ему побороться за победу. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Шубенков в понедельник на чемпионате мира в Лондоне уступил в борьбе за первое место Омару Маклеоду из Ямайки. Всего на турнир допуск получили 19 российских спортсменов, которые по причине дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вынуждены выступать под нейтральным флагом.

"Мы делаем все, чтобы мой спортивный век был как можно длиннее. Именно поэтому мы пропускаем зимние старты, много времени уделяем профилактике травм, грамотному восстановлению в межсезонье. Я надеюсь, что буду выступать долго. Тот же Ким Коллинз - это мой герой, поэтому на следующую Олимпиаду у меня большие планы, это принципиальным вопросом становится", - сказал Шубенков.

Шубенков по причине дисквалификации ВФЛА был вынужден пропустить Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.