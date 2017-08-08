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"Нефтехимик" обыграл "Давос" в матче Кубка президента Казахстана по хоккею

Спорт
8 августа, 15:21 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:3

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ТАСС, 8 августа. Нижнекамский "Нефтехимик" победил швейцарский "Давос" со счетом 4:3 в матче Кубка президента Казахстана по хоккею. Игры предсезонного турнира проходят на домашней площадке астанинского "Барыса".

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Огурцов (2-я минута), Андрей Сергеев (31) и Андрей Нестрашил (32, 60). У проигравших отличились Литтл Брок (19), Роберт Коусал (27) и Дино Визер (54).

После трех проведенных матчей "Нефтехимик" с восемью очками возглавляет турнирную таблицу. "Давос" занимает шестое место, не набрав ни одного очка.

В следующем матче "Нефтехимик" 10 августа сыграет с омским "Авангардом", "Давос" днем ранее встретится с владивостокским "Адмиралом".

Кубок президента Казахстана проводится с 2010 года. Четыре раза победителем турнира становился "Барыс", по разу - санкт-петербургский СКА, "Авангард" и новокузнецкий "Металлург". Соревнования проходят в один этап, команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от количества набранных очков. В нынешнем турнире участвуют "Барыс", "Нефтехимик", "Давос", "Авангард", "Адмирал и челябинский "Трактор".

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