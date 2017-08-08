Хорватский боец Перак заявил, что намерен нокаутировать донбасского спортсмена Крылова

Адриано и Смольников дисквалифицированы на два матча за драку в игре "Зенит" - "Спартак"Спорт 8 августа, 16:15
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризыОбщество 8 августа, 16:04
Арбитр Сельдяков назначен на матч чемпионата России ЦСКА - "Спартак"Спорт 8 августа, 16:04
Выбор Трампа: что известно о новом директоре ФБРМеждународная панорама 8 августа, 15:35
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку ВолгиОбщество 8 августа, 15:30
Найденные на Ямале бивень и нижнюю челюсть мамонта передали в музей СалехардаНаука 8 августа, 15:28
Донской: оздоровление Волги потребует около 34,4 млрд рублейОбщество 8 августа, 15:28
Сборная Москвы по волейболу стала победителем СпартакиадыСпорт 8 августа, 15:22
Шубенков заявил, что строит большие планы на Олимпиаду 2020 годаСпорт 8 августа, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Хорватский боец Маро Перак не сомневается в своем превосходстве над соперником из Донбасса Никитой Крыловым на международном турнире по смешанным единоборствам (ММА) "Единый Донбасс", и намерен завершить поединок нокаутом.
"Я думаю, что бой получится весьма жестким, и он не дойдет до судейского решения [по очкам]. Никита выглядит сильным оппонентом, но я в любом случае лучше него. К нашему бою я готовлюсь в своем городе [Дубровнике], моя команда усиленно помогает мне перед предстоящим турниром", - сказал Перак Донецкому агентству новостей (ДАН).
Хоравтский боец также заявил, что для него не имеет значения, как пройдет пройдет бой - в стойке или партере. "Потому что я хочу и планирую нокаутировать Крылова", - пояснил Перак.
Ранее в беседе с ДАН Крылов заявлял о намерении победить соперника из Хорватии "красиво и порадовать этим родную публику".
Международный турнир по смешанным единоборствам "Единый Донбасс" пройдет в Донецке 26 августа. Главным событием вечера станет бой между спортсменом из города Красный Луч Крыловым и Пераком. Всего запланировано девять поединков. Подробности о турнире размещены на сайте гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.