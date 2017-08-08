Гендиректор ФК "СКА-Хабаровск": поле стадиона клуба выдержало дождливую погоду

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Поле стадиона имени Ленина в Хабаровске было в надлежащем состоянии во время матча чемпионата России по футболу между "СКА-Хабаровском" и "Анжи", несмотря на затопление, которое произошло накануне. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор хабаровского клуба Олег Флегонтов.

В понедельник пресс-служба "Анжи" в Twitter опубликовала фотографию поля стадиона в Хабаровске, которое было затоплено в результате дождя, прошедшего в городе. Встреча пятого тура чемпионата России состоялась во вторник и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

"Я сразу говорил, что поле выдержит, у нас нормальный новый дренаж, поэтому не знаю, кто распускал слухи, что матч не состоится. Вчера был определенный климатический катаклизм, но поле справилось. Да, немного грязи на него занесло, но сегодня с шести часов утра весь клуб работал, подготовил газон и никаких проблем не было", - сказал Флегонтов.

По его словам, клуб выполнил данное Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) обещание по приведению стадиона под стандарты лиги. "У нас сегодня был новый свет, а это то, что мы планировали сначала сделать к 27 августа, затем к 10-му числу, а в итоге сделали к 5 августа. Так что сейчас мы оправдали доверие Российского футбольного союза и РФПЛ, когда нам давали первую категорию. Фактически мы провели только одну игру при старом освещении", - отметил гендиректор клуба.

Стадион имени Ленина был построен в 1956 году, затем на нем проводилась реконструкция в 1979-м, сейчас он вмещает 15200 зрителей. Следующий домашний матч на этой арене "СКА-Хабаровск" проведет 13 августа против казанского "Рубина".