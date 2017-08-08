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Гендиректор FIVB: Россия будет играть важную роль в новой волейбольной лиге

Спорт
8 августа, 15:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В следующем сезоне новая волейбольная лига придет на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-при

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МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. России будет отведена важная роль в новом волейбольном турнире, который в следующем сезоне придет на смену Мировой лиге и Гран-при. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо.

В следующем сезоне новая волейбольная лига придет на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-при.

"В вопросе волейбольного календаря соревнований мы сейчас делаем ставку не на число событий, а на их качество, так что сейчас у нас нет в планах серьезных изменений. Единственное, в следующем сезоне у нас запускается новая волейбольная лига, которая призвана заменить Мировую лигу и Гран-при", - сказал Азеведо.

"Россия для волейбола является одной из наиболее важных стран, она обладает невероятным потенциалом, поэтому мы будем рады, если она воспользуется возможностью принять эти соревнования", - отметил собеседник.

Предполагается, что Россия примет один из туров соревнований.

В новом турнире будет определено по 12 команд (мужских и женских), которые будут формировать так называемое ядро участников, еще четыре сборных попадут в высший дивизион из числа претендентов. Волейбольная лига пройдет по круговой системе, по итогам сезона худшие команды заменят лучшие из второго дивизиона. Победитель будет определяться в "Финале шести".

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