Гендиректор FIVB: Россия будет играть важную роль в новой волейбольной лиге

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МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. России будет отведена важная роль в новом волейбольном турнире, который в следующем сезоне придет на смену Мировой лиге и Гран-при. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо.
В следующем сезоне новая волейбольная лига придет на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-при.
"В вопросе волейбольного календаря соревнований мы сейчас делаем ставку не на число событий, а на их качество, так что сейчас у нас нет в планах серьезных изменений. Единственное, в следующем сезоне у нас запускается новая волейбольная лига, которая призвана заменить Мировую лигу и Гран-при", - сказал Азеведо.
"Россия для волейбола является одной из наиболее важных стран, она обладает невероятным потенциалом, поэтому мы будем рады, если она воспользуется возможностью принять эти соревнования", - отметил собеседник.
Предполагается, что Россия примет один из туров соревнований.
В новом турнире будет определено по 12 команд (мужских и женских), которые будут формировать так называемое ядро участников, еще четыре сборных попадут в высший дивизион из числа претендентов. Волейбольная лига пройдет по круговой системе, по итогам сезона худшие команды заменят лучшие из второго дивизиона. Победитель будет определяться в "Финале шести".