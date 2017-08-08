Арбитр Сельдяков назначен на матч чемпионата России ЦСКА - "Спартак"

ТАСС, 8 августа. Судейская бригада во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи будет работать на матче шестого тура чемпионата России между московскими клубами ЦСКА и "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Сельдякова назначены Николай Богач (Люберцы), Александр Богданов (Верея), четвертый судья - Владимир Москалев (Воронеж).

На матче "Уфа" - "Ростов" будет работать Алексей Матюнин (Москва), "Анжи" - "Динамо" - Михаил Вилков (Нижний Новгород), "СКА-Хабаровск" - "Рубин" - Алексей Николаев (Москва), "Локомотив" - "Тосно" - Сергей Куликов (Саранск), "Зенит" - "Ахмат" - Игорь Федотов (Москва), "Краснодар" - "Амкар" - Роман Галимов (Улан-Удэ), "Арсенал" - "Урал" - Алексей Сухой (Люберцы).

Матч между ЦСКА и "Спартаком" пройдет 12 августа на "ВЭБ-Арене".