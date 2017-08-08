Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адриано и Смольников дисквалифицированы на два матча за драку в игре "Зенит" - "Спартак"

Спорт
8 августа, 16:15 дата обновления: 8 августа, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Также КДК РФС также оштрафовал "Спартак" на 190 тысяч рублей, а "Зенит" на 360 тысяч за поведение фанатов на матче

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игроки "Зенита" и "Спартака"

Игроки "Зенита" и "Спартака"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано и защитник санкт-петербургского "Зенита" Игорь Смольников дисквалифицированы на два матча за драку в матче 4-го тура чемпионата России по футболу. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Матч 4-го тура чемпионата России прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершился крупной победой хозяев поля со счетом 5:1. Адриано и Смольников после драки на второй компенсированной к основному времени матча минуте получили прямые красные карточки.

"За агрессивное поведение с использованием чрезмерной силы дисквалифицированы на два матча чемпионата России каждый. Оба были [на заседании], оба извинились перед КДК и пожали друг другу руки", - сказал Григорьянц.

Галерея
16 фото
Футболисты "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России

Адриано пропустит матч с тульским "Арсеналом" 9 августа и матч с ЦСКА 12 августа.

Смольников пропустит игры с екатеринбургским "Уралом" 9 августа и грозненским "Ахматом" 13 августа.

Штрафы клубам

КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 190 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче с "Зенитом". "Спартак" оштрафован за скандирование болельщиками команды нецензурных выражений на 30 тысяч, использование пиротехники - 60 тысяч, за нахождение болельщиков на ограждении стадиона - на 50 тысяч. За сжигание атрибутики соперника "Спартак" оштрафован на 50 тысяч рублей", - заявил Григорьянц.

"Зенит" наказан за скандирование нецензурных выражений на 10 тысяч рублей, за использование пиротехники - на 250 тысяч, за демонстрацию баннера оскорбительного характера - на 50 тысяч, за сжигание атрибутики - 50 тысяч. В итоге 360 тысяч рублей составил штраф петербургского клуба", - сообщил глава КДК РФС.

Заседание комитета состоялось во вторник в здании Дома футбола.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты олимпийской сборной России
10
Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в Сочи
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сечин выступит свидетелем в суде по делу Улюкаева
2
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
3
Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина
4
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Командир роты и замкомандира взвода подмосковного ГУ МВД уволены из-за ЧП в Мособлсуде
7
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама