Адриано и Смольников дисквалифицированы на два матча за драку в игре "Зенит" - "Спартак"

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано и защитник санкт-петербургского "Зенита" Игорь Смольников дисквалифицированы на два матча за драку в матче 4-го тура чемпионата России по футболу. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Матч 4-го тура чемпионата России прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершился крупной победой хозяев поля со счетом 5:1. Адриано и Смольников после драки на второй компенсированной к основному времени матча минуте получили прямые красные карточки.
"За агрессивное поведение с использованием чрезмерной силы дисквалифицированы на два матча чемпионата России каждый. Оба были [на заседании], оба извинились перед КДК и пожали друг другу руки", - сказал Григорьянц.
Адриано пропустит матч с тульским "Арсеналом" 9 августа и матч с ЦСКА 12 августа.
Смольников пропустит игры с екатеринбургским "Уралом" 9 августа и грозненским "Ахматом" 13 августа.
КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 190 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче с "Зенитом". "Спартак" оштрафован за скандирование болельщиками команды нецензурных выражений на 30 тысяч, использование пиротехники - 60 тысяч, за нахождение болельщиков на ограждении стадиона - на 50 тысяч. За сжигание атрибутики соперника "Спартак" оштрафован на 50 тысяч рублей", - заявил Григорьянц.
"Зенит" наказан за скандирование нецензурных выражений на 10 тысяч рублей, за использование пиротехники - на 250 тысяч, за демонстрацию баннера оскорбительного характера - на 50 тысяч, за сжигание атрибутики - 50 тысяч. В итоге 360 тысяч рублей составил штраф петербургского клуба", - сообщил глава КДК РФС.
Заседание комитета состоялось во вторник в здании Дома футбола.