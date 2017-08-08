Епанчинцев: ХК "Спартак" сыграет неосновным составом в матче Кубка мэра против ЦСКА

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Хоккеисты "Спартака" контрольный матч с "Химиком" в Воскресенске и первую игру Кубка мэра в Москве с ЦСКА проведут неосновным составом. Об этом ТАСС рассказал главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.

Ближайший матч "Спартак" сыграет 12 августа в Воскресенске против своего фарм-клуба "Химик", выступающего в Высшей хоккейной лиге.

"Дадим отдохнуть ребятам, поскольку команда провела в Нижнем Новгороде пять игр. У нас было там мало центральных нападающих, - сказал Епанчинцев. - Мы планируем, что на игры в Воскресенске и с ЦСКА на Кубке мэра состав будет экспериментальным, задействуем молодежь. Привлечем игроков из "Химика", оттуда уже стучатся в дверь основной команды".

Кубок мэра пройдет с 15 по 18 августа на арене "Мегаспорт". "Спартак" сыграет 15 августа с ЦСКА, 17-го - с "Динамо", 18 августа - с "Витязем". "На оставшиеся две игры Кубка мэра, как мы планируем, выйдет оптимальный состав, готовящийся к сезону", - отметил тренер.

"Спартак" занял четвертое место на завершившемся Кубке губернатора Нижегородской области, где в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения. "Мы старались пробовать разные сочетания, смотрели, какие тройки станут оптимальными. Есть игроки, которые, к сожалению, не вписывались в нашу систему, и с ними через два-три дня придется расставаться. Мы создаем много моментов, реализация хромает, но надеюсь, что в сезоне нас прорвет", - подчеркнул Епанчинцев.

На просмотре у красно-белых на турнире в Нижнем Новгороде находился форвард Александр Кузнецов, ранее выступавший за "Адмирал" и московское "Динамо". "Я его хорошо знаю: он зарекомендовал себя с хорошей стороны, и мы его посмотрим на Кубке мэра. Он провел очень хороший сезон в "Адмирале", и не просто так "Динамо" покупало его за большие деньги. Думаю, что этот игрок вполне может пробиться в состав", - сказал Епанчинцев.