Президент "Урала" Иванов не будет наказан за поведение на игре с "Краснодаром"

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) не стал наказывать президента екатеринбургского "Урала" Григория Иванова за оскорбления судейской бригады матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" в связи с отсутствием доказательств его вины. Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.
Матч 4-го тура между "Краснодаром" и "Уралом" состоялся в воскресенье и завершился вничью со счетом 1:1.
"Иванов не признал, что применял нецензурную лексику. Мы попросили о доказательствах вины Иванова, а точнее, об аудиозаписи, но нам ничего не предоставили. Поэтому за отсутствием вины мы прекратили рассмотрение этого эпизода", - рассказал Григорьянц.
Иванов в протоколах матча значится как начальник команды и имеет право находиться на скамейке запасных команды.