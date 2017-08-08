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Президент "Урала" Иванов не будет наказан за поведение на игре с "Краснодаром"

Спорт
8 августа, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Иванов не будет наказан в связи с отсутствием доказательств его вины в оскорблении судейской бригады

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) не стал наказывать президента екатеринбургского "Урала" Григория Иванова за оскорбления судейской бригады матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" в связи с отсутствием доказательств его вины. Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч 4-го тура между "Краснодаром" и "Уралом" состоялся в воскресенье и завершился вничью со счетом 1:1.

"Иванов не признал, что применял нецензурную лексику. Мы попросили о доказательствах вины Иванова, а точнее, об аудиозаписи, но нам ничего не предоставили. Поэтому за отсутствием вины мы прекратили рассмотрение этого эпизода", - рассказал Григорьянц.

Иванов в протоколах матча значится как начальник команды и имеет право находиться на скамейке запасных команды.

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