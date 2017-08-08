СМИ: финал Лиги чемпионов 2020 года может пройти в Нью-Йорке

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ТАСС, 8 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает испанская газета Marca.
Издание отмечает, что в УЕФА заинтересованы в расширении границ еврокубка, поэтому начали рассматривать варианты проведения матча на другом континенте в ближайшее время. Как отмечает газета, в 2019 году финал с большой долей вероятности пройдет в Мадриде или Баку, поэтому уже в 2020 году решающий матч турнира может пройти в Нью-Йорке. О том, когда будет принято решение о проведении матча в США, не сообщается.
Финал Лиги чемпионов в 2018 году пройдет в Киеве.