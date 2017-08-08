Суд Швейцарии отказался от срочного рассмотрения вопроса об отстранении главы AIBA

ТАСС, 8 августа. Швейцарский федеральный суд отказался временно отстранять президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву и высший руководящий состав организации по требованию нескольких членов исполкома организации. Об этом сообщает пресс-служба AIBA.

В конце июля 13 членов исполкома выразили вотум недоверия 70-летнему Ву. Одной из причин такого решения стали серьезные финансовые проблемы организации, информацию о которых Чинг-Куо Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако он ответил отказом. Теперь судьбу президента AIBA определит внеочередной конгресс организации, который пройдет в течение трех ближайших месяцев.

В заявлении организации отмечается, что сторонники отстранения действующего главы AIBA направили в швейцарский суд просьбу о срочном рассмотрении дела, однако получили отказ, но суд не отклонил иск полностью - заседание по данному делу пройдет 17 августа.

Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года он был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.