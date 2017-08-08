Минобороны реконструирует ряд крупных объектов к ЧМ-2018

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Несколько крупных объектов будут реконструированы силами Минобороны России к Чемпионату мира по футболу 2018 года, среди них - тренировочные стадионы в подмосковных Ватутинках и Ростове- на-Дону для команд - участниц турнира, сообщили в военном ведомстве.

"В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году Минобороны РФ реализуется комплекс мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов. Самые масштабные строительные работы сегодня сосредоточены на реконструкции двух тренировочных стадионов: в поселке Ватутинки Московской области и в Ростове-на-Дону", - сказали в Минобороны.

На обоих спортивных объектах будут построены административно-хозяйственные здания, новые трибуны для размещения зрителей, а также современные системы прожекторного освещения игровых полей и видеонаблюдения по всему периметру ограждения, отметили в военном ведомстве.

"На спортивной арене в Ростове-на-Дону, которая планируется к использованию в качестве тренировочной площадки для команд-участниц мундиаля 2018 года, будет выращен натуральный всесезонный газон с подогревом и автоматической системой полива. В свою очередь, расположенный на территории спортивной базы ЦСКА стадион в подмосковных Ватутинках, который также планируется задействовать как тренировочную площадку, оснащается натуральным газонным покрытием", - добавили в Минобороны.

По информации военного ведомства, также в преддверии этого турнира реконструируются социально значимые объекты инфраструктуры. "Так, в Екатеринбурге ведутся строительные работы по реставрации памятника архитектуры и объекта культурного наследия - здания городской поликлиники, расположенного в непосредственной близости от футбольного стадиона, который будет задействован в проведении Чемпионата мира", - уточнили в министерстве.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.