Семикратный чемпион НБА Роберт Орри подрался на детском турнире

ТАСС, 8 августа. Семикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Роберт Орри подрался с незнакомцем на детском турнире, в котором принимал участие его сын. Об этом сообщает портал TMZ.

Мужчина, спровоцировавший драку, поддерживал команду, против которой играл сын Орри. "Этот мужчина задирался весь матч, - сказал чемпион НБА. - Он толкнул меня, но я родом оттуда, где могут постоять за себя".

46-летний Орри является семикратным чемпионом НБА (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2005, 2007). Американец провел 1107 матчей в НБА.