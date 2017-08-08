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Геркус: общеобразовательная школа в структуре ФК "Локомотив" будет открыта 1 сентября

Спорт
8 августа, 19:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам президента московского клуба, уже сформирован преподавательский состав и сверстан учебный план

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Илья Геркус

Илья Геркус

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Общеобразовательная школа в структуре футбольного клуба "Локомотив" будет торжественно открыта 1 сентября этого года. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Илья Геркус.

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"Школа готовится к началу учебного года, сформирован преподавательский состав, сверстан учебный план, готовы помещения и мебель. Наша общеобразовательная школа - уникальный объект: академия, интернат и футбольные поля расположены с ней по соседству, нашим ребятам не придется тратить время на дорогу, кроме того, расписание уроков и тренировок не будут противоречить друг другу. И, конечно, мы самым внимательным образом относимся к качеству образования наших воспитанников. Базовые знания не менее важны, чем футбольная подготовка", - сказал Геркус.

"Во вторник состоялось совещание с директором школы Шамилем Сабитовым. Помимо текущих вопросов обсуждали порядок проведения торжественной линейки. Готовим праздник для ребят и их родителей", - отметил президент клуба.

Общеобразовательная школа "Локомотива" была закрыта в 2014 году. Последние три года она была законсервирована. Сейчас предполагается сотрудничество школы со столичными вузами, в частности с Московским государственным университетом путей сообщения (МИИТ).

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