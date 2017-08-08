Матч Кубка Аргентины по футболу перенесен из-за перестрелки болельщиков

ТАСС, 8 августа. Матч 1/32 финала Кубка Аргентины по футболу между "Расингом" и "Митре" перенесен из-за вооруженных столкновений между болельщиками вблизи стадиона в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает Reuters.

В результате перестрелки, произошедшей во вторник, один человек получил ранения. Власти города решили, что проводить матч в таких условиях небезопасно.

Игра должна была состояться 10 августа. Новая дата проведения матча не сообщается.