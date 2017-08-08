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Матч Кубка Аргентины по футболу перенесен из-за перестрелки болельщиков

Спорт
8 августа, 20:51 UTC+3 ТАСС

Новая дата проведения встречи не сообщается

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ТАСС, 8 августа. Матч 1/32 финала Кубка Аргентины по футболу между "Расингом" и "Митре" перенесен из-за вооруженных столкновений между болельщиками вблизи стадиона в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает Reuters.

В результате перестрелки, произошедшей во вторник, один человек получил ранения. Власти города решили, что проводить матч в таких условиях небезопасно.

Игра должна была состояться 10 августа. Новая дата проведения матча не сообщается.

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