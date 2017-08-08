Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по академической гребле

Путин и Медведев наблюдают за ходом турнира по профессиональному боевому самбо в СочиСпорт 8 августа, 22:15
"Куньлунь" занял пятое место на предсезонном хоккейном турнире в СочиСпорт 8 августа, 22:04
Президент ЮАР исполнил победоносную песню в честь провала вотума недоверияМеждународная панорама 8 августа, 21:55
Киев намерен аннулировать соглашение с РФ о взаимодействии при экспорте военных товаровМеждународная панорама 8 августа, 21:20
IAAF переселила российскую легкоатлетку Ласицкене в другой отельСпорт 8 августа, 21:16
Семья жительницы Ижевска поблагодарила Путина за возможность отдохнуть в СочиОбщество 8 августа, 21:14
Роналду не вошел в стартовый состав "Реала" на матч за Суперкубок УЕФАСпорт 8 августа, 21:04
Иранский беспилотник помешал истребителю США совершить посадку на авианосецМеждународная панорама 8 августа, 20:35
ФАС поддержала предложения Минфина по реформированию ОСАГОЭкономика и бизнес 8 августа, 20:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 8 августа. Федерация гребного спорта России объявила состав национальной команды на чемпионат мира 2017 года по академической гребле в американском городе Сарасота (штат Флорида), сообщает пресс-служба организации.
Женщины. Одиночка: Юлия Левина. Четверка без рулевой: Алевтина Савкина, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова, Елена Орябинская. Двойка парная: Анастасия Лебедева и Анастасия Янина. Восьмерка: Анна Карпова, Анна Аксенова, Валентина Плаксина, Екатерина Севостьянова, Ольга Заруба, Мария Кубышкина, Екатерина Глазкова, Юлия Калиновская, Елизавета Крылова (рулевая).
Мужчины. Одиночка: Владислав Рябцев. Двойка без рулевого: Никита Болозин и Алексей Кияшко. Двойка Парная: Назар Лившиц и Антон Куранов. Четверка без рулевого: Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин, Алексей Викулин. Четверка парная: Павел Сорин, Николай Пименов, Александр Вязовкин, Андрей Потапкин. Восьмерка: Александр Кулеш, Иван Подшивалов, Александр Корнилов, Иван Баландин, Никита Моргачев, Артем Косов, Дмитрий Кузнецов, Антон Заруцкий, Павел Сафонкин.
Чемпионат мира пройдет с 24 сентября по 2 октября.