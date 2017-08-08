Тренер "Куньлуня" назвал двояким судейство в матче с ХК "Сочи"

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Судейство в матче предсезонного турнира в Сочи между "Куньлунем" и "Сочи" было двояки по отношению к китайскому клубу. Такое мнение журналистам высказал тренер хоккейной команды из Пекина Игорь Кравчук.

Во вторник "Куньлунь" со счетом 3:2 обыграл "Сочи" в матче за пятое место.

"Игра была принципиальная по многим аспектам. Оба клуба имели по два поражения и хотели победить, не хотелось уезжать без набранных очков. Предсезонные матчи много значат для проверки боеспособности команды. В целом судейство было двоякое по отношению к нашей команде", - сказал Кравчук.

В финале турнира олимпийская сборная России сыграет с санкт-петербургским СКА. В матче за третье место встретятся магнитогорский "Металлург" и команда Канады. Соревнования в Сочи завершатся 9 августа.