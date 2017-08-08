Зубов: хоккеисты "Сочи" расслабились после первой заброшенной шайбы в матче с "Куньлунем"

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Игроки хоккейного клуба "Сочи" расслабились после первой заброшенной шайбы в матче за пятое место домашнего предсезонного турнира с китайским "Куньлунем". Такое мнение журналистам высказал главный тренер сочинского клуба Сергей Зубов.

Во вторник "Куньлунь" со счетом 3:2 обыграл "Сочи" в матче за пятое место.

"Матч был принципиальным. После первой шайбы посчитали, что мы сделали игру и расслабились. Где-то местами играли неплохо, были моменты", - сказал Зубов.

В финале турнира олимпийская сборная России сыграет с санкт-петербургским СКА. В матче за третье место встретятся магнитогорский "Металлург" и команда Канады. Соревнования в Сочи завершатся 9 августа.