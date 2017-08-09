"Спартак" сыграет с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пять матчей пройдут в среду в пятом туре чемпионата России по футболу. Лидеры "Зенит" и "Локомотив" сыграют в гостях с "Уралом" и "Рубином" соответственно, чемпион страны "Спартак" после разгромного поражения в Санкт-Петербурге примет одного из аутсайдеров - тульский "Арсенал".

В воскресенье "Спартак" уступил "Зениту" со счетом 1:5, за четыре сыгранных тура чемпионата отставание красно-белых от лидеров составило семь очков. Теперь спартаковцам необходимо доказать, что поражение от одного из главных конкурентов было единичным случаем. В ближайших турах "Спартак" сыграет в столичных дерби с ЦСКА и "Локомотивом", и возвращение уверенности в себе чемпионам просто необходимо.

"Спартак" под руководством Массимо Карреры в чемпионатах России проиграл лишь четырежды, но три раза поражения случились с крупным счетом. В заключительном туре прошлого чемпионата "Спартак" проиграл в Туле "Арсеналу" со счетом 0:3, что помогло сопернику избежать прямого вылета - "канониры" затем спаслись в переходных матчах с красноярским "Енисеем".

В мае в Туле "Спартак" играл уже в ранге чемпиона без турнирной мотивации. Сейчас футболисты "Спартака" должны быть заряжены на игру не меньше "Арсенала", который потерпел три поражения и расположился в стане аутсайдеров. В воскресенье подопечные Миодрага Божовича на своем поле проиграли новичку премьер-лиги "Тосно" со счетом 1:2.

В прошлом сезоне в домашнем матче "Спартак" на старте разгромил "Арсенал" со счетом 4:0, причем игрой красно- белых руководил Дмитрий Аленичев, который через несколько дней был уволен - после поражения от кипрского АЕКа в квалификации Лиги Европы. С тех пор "Спартак" четыре гола в одном матче не забивал.

Матч "Спартак" - "Арсенал" пройдет на столичной "Открытие-Арене", начало - 19:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Куликов из Саранска. Дисквалифицирован бразильский нападающий "Спартака" Луис Адриано, который был удален в матче с "Зенитом".

"Зенит" едет на Урал

"Зенит" делит лидерство с "Локомотивом", который также одержал четыре победы. Команда Роберто Манчини встретится в гостях с "Уралом", в нынешнем сезоне еще не проигрывавшим. Трижды подопечные Александра Тарханова сыграли вничью, победив в гостях "Динамо". В воскресенье уральцы едва не обыграли в гостях "Краснодар", пропустив мяч в добавленное ко второму тайму время (1:1).

"Урал" является самым удобным соперником для "Зенита" - в 12 матчах команды лишь раз сыграли вничью при 11 победах команды из Санкт-Петербурга. Причем эта ничья датирована 1992 годом, и с тех пор "Зенит" победил уральский клуб 10 раз подряд.

С учетом прошлого сезона "Урал" на своем поле не может выиграть пять матчей, последний домашний успех датирован 16 апреля, когда со счетом 1:0 был повержен аутсайдер "Томь" (отличился румынский форвард Эрик Бикфалви).

"Зенит", несмотря на удачный старт в чемпионате, продолжает усиливаться аргентинцами. Четвертым новичком из этой страны во вторник стал полузащитник Матиас Краневиттер, ранее выступавший в Испании - за "Атлетико" и "Севилью". Краневиттер призван заменить бразильца Эрнани, который отправился в аренду во французский "Сент-Этьен", однако в Екатеринбурге новичок не сыграет.

Пропустит матч и уроженец Каменска-Уральского в Свердловской области Игорь Смольников, который дисквалифицирован за драку с Луисом Адриано.

Матч пройдет на "СКБ-Банк Арене", начало - 17:30 мск. Главным арбитром назначен Роман Галимов из Улан-Удэ.

Бердыев проинспектирует железную дорогу

"Локомотив" проведет гостевой матч с "Рубином", который под руководством Курбана Бердыева начал побеждать после двух неудач на старте. В воскресенье казанцы в гостях победили ЦСКА благодаря дублю бразильца Жонатаса, в июле рассматривавшегося в качестве замены травмированному Ари в "Локомотиве". Команда Юрия Семина даже без своего бомбардира продолжает побеждать, хотя в трех матчах для этого хватало и одного забитого мяча. В нынешнем чемпионате "Локомотив" пока пропускает меньше всех - один гол в четырех турах.

В прошлом сезоне "Рубин" дважды победил "Локомотив", опередив соперника по количеству побед в очных встречах - 10 против 9. Казанцы в нынешнем сезоне уже проигрывали на своем поле - в стартовом матче "Краснодару" (1:2).

Матч пройдет на "Казань-Арене", начало - 20:00 мск. Главный арбитр - Алексей Сухой из подмосковных Люберец.

В 20:00 мск также начнет свой матч ЦСКА - в гостях против "Тосно". Встреча пройдет на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге, где ранее принимал своих соперников "Зенит". В воскресенье команда бывшего спартаковца Дмитрия Парфенова одержала первую победу в премьер-лиге - над "Арсеналом" (2:1), тогда как ЦСКА дома проиграл "Рубину" (1:2). Не выручил армейцев голкипер Илья Помазун, который сменил травмированного Игоря Акинфеева и пропустил два гола за 12 минут.

"Динамо" приехало в Ростов-на-Дону

В среду также сыграют "Ростов" и "Динамо". Ростовчане, несмотря на уход Курбана Бердыева, не скатились до уровня аутсайдеров, а под руководством Леонида Кучука пока команды, уступающие в классе, побеждают. Победы над "Амкаром" и "Анжи" позволили ростовчанам подняться на шестое место.

Выиграло предыдущий матч и "Динамо" у "Амкара" со счетом 3:0, что позволило вернувшемуся в элиту столичному клубу покинуть зону вылета. Матч "Ростов" - "Динамо" начнется в 20:00 мск на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на- Дону, главный арбитр - Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Пятый тур чемпионата России стартовал во вторник, когда "СКА-Хабаровск" победил "Анжи" (2:0), а "Амкар" сыграл вничью с "Уфой" (0:0). В четверг тур завершится матчем между "Ахматом" и "Краснодаром".

В чемпионате лидируют "Зенит" и "Локомотив" - по 12 очков. По 9 очков набрали "Уфа" (5 матчей) и грозненский "Ахмат".