Жозе Моуринью подарил медаль ребенку после поражения в Суперкубке УЕФА

Сборная России победила сборную мира на турнире по боевому самбо в СочиСпорт 9 августа, 1:27
Зидан: футболисты "Реала" остаются голодными до победСпорт 9 августа, 1:04
Моуринью: "Реал" забил первый мяч в ворота "Манчестер Юнайтед" из офсайдаСпорт 9 августа, 0:54
Жозе Моуринью подарил медаль ребенку после поражения в Суперкубке УЕФАСпорт 9 августа, 0:46
"Спартак" сыграет с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболуСпорт 9 августа, 0:28
По меньшей мере девять человек погибли и более 130 пострадали при землетрясении в КитаеПроисшествия 9 августа, 0:27
Американец Кендрикс стал чемпионом мира в прыжках с шестомСпорт 9 августа, 0:24
Южноафриканец Вайде ван Никерк завоевал золото чемпионата мира в беге на 400 мСпорт 9 августа, 0:12
Француз Пьер-Амбруаз Босс стал чемпионом мира в беге на 800 мСпорт 8 августа, 23:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СКОПЬЕ, 9 августа. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подарил незнакомому ребенку свою медаль после поражения в матче за Суперкубок УЕФА.
Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции.
"Манчестер Юнайтед" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2 в матче за Суперкубок УЕФА.
"Медали после побед в турнирах не имеют для меня большого значения. Представьте мое отношение к медалям после поражений. Я увидел ребенка в футболке "Манчестер Юнайтед" и отдал ему эту медаль. Понятия не имею, откуда он, но для него это память на всю жизнь", - сказал Моуринью, повторив, что для него эта медаль не имеет никакой ценности.