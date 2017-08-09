Жозе Моуринью подарил медаль ребенку после поражения в Суперкубке УЕФА

СКОПЬЕ, 9 августа. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подарил незнакомому ребенку свою медаль после поражения в матче за Суперкубок УЕФА.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции.

"Манчестер Юнайтед" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2 в матче за Суперкубок УЕФА.

"Медали после побед в турнирах не имеют для меня большого значения. Представьте мое отношение к медалям после поражений. Я увидел ребенка в футболке "Манчестер Юнайтед" и отдал ему эту медаль. Понятия не имею, откуда он, но для него это память на всю жизнь", - сказал Моуринью, повторив, что для него эта медаль не имеет никакой ценности.