Сборная России победила сборную мира на турнире по боевому самбо в Сочи

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ТАСС, 9 августа. Команда России одержала победу над сборной мира на восьмом турнире по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", который прошел в Сочи.
Российские самбисты победили со счетом 7:3. Главным событием вечера стал поединок пятикратного чемпиона мира по боевому самбо россиянина Вячеслава Василевского и бразильца Луиса Сержио Мело Джуниора в весовой категории до 84 кг, победу в нем одержал россиянин. Василевский - ветеран "Плотформы S-70", это его пятый сочинский турнир в карьере. Во всех предыдущих он неизменно побеждал соперников.
Также за сборную России выступали Николай Рачек, Аркадий Лисин, Арман Царукян, Константин Андрейцев, Умар Янковский, Дмитрий Бикрев, Роман Копылов, Василий Бабич и Александр Столяров. За ходом соревнований в Сочи следили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр спорта РФ Павел Колобков, глава Абхазии Рауль Хаджимба, а также российские хоккеисты Александр Овечкин, Павел Буре, Евгений Малкин и другие.
Турнир "Плотформа S-70" проводится с 2011 года, каждый новый турнир посвящается знаковым для российской государственности событиям и темам. В прежние годы объединяющим все действо стержнем становились темы великих русских полководцев, история армии страны, создания войск Национальной гвардии России. В 2017 году, по замыслу организаторов, главной темой турнира стали "Исторические вызовы России".