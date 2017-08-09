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Сборная России победила сборную мира на турнире по боевому самбо в Сочи

Спорт
9 августа, 1:27 UTC+3 ТАСС

За ходом соревнований следили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр спорта РФ Павел Колобков, глава Абхазии Рауль Хаджимба

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Луис Сержио Мело Джуниор против Вячеслава Василевского

Луис Сержио Мело Джуниор против Вячеслава Василевского

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 9 августа. Команда России одержала победу над сборной мира на восьмом турнире по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", который прошел в Сочи.

Российские самбисты победили со счетом 7:3. Главным событием вечера стал поединок пятикратного чемпиона мира по боевому самбо россиянина Вячеслава Василевского и бразильца Луиса Сержио Мело Джуниора в весовой категории до 84 кг, победу в нем одержал россиянин. Василевский - ветеран "Плотформы S-70", это его пятый сочинский турнир в карьере. Во всех предыдущих он неизменно побеждал соперников.

Также за сборную России выступали Николай Рачек, Аркадий Лисин, Арман Царукян, Константин Андрейцев, Умар Янковский, Дмитрий Бикрев, Роман Копылов, Василий Бабич и Александр Столяров. За ходом соревнований в Сочи следили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр спорта РФ Павел Колобков, глава Абхазии Рауль Хаджимба, а также российские хоккеисты Александр Овечкин, Павел Буре, Евгений Малкин и другие.

Турнир "Плотформа S-70" проводится с 2011 года, каждый новый турнир посвящается знаковым для российской государственности событиям и темам. В прежние годы объединяющим все действо стержнем становились темы великих русских полководцев, история армии страны, создания войск Национальной гвардии России. В 2017 году, по замыслу организаторов, главной темой турнира стали "Исторические вызовы России".

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Персоны
Хаджимба, Рауль Джумкович Колобков, Павел Анатольевич Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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