Путин принял участие в награждении победителей турнира по боевому самбо в Сочи

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СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял участие в награждении победителей восьмого Международного турнира по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", который прошел в Сочи.
"Мы сегодня увидели здесь крутых парней, - заметил президент. - Они показали нам все, за что ценятся боевые искусства, - разнообразную технику, блестящие броски, но самое главное, они продемонстрировали мужество, дерзость. Спасибо им большое".
Путин вручил награду в весовой категории до 84 кг, ее получил 29-летний российский борец Вячеслав Василевский, победивший 36-летнего бразильца Луиса Сержио Мело Джуниора. Всего в рамках турнира состоялось десять поединков между лучшими представителями отечественного и зарубежного профессионального боевого самбо, представители России одержали победу с общим счетом 7:3.
Глава государства отметил, что некоторые спортсмены "приехали за тридевять земель", чтобы продемонстрировать свое мастерство. Президент подчеркнул, что самбисты - это одна семья, и добавил, что зрители любят их всех. Особые слова благодарности российский лидер адресовал организаторам "за то, что совмещают спорт с любовью к нашей Родине, к России". Он поздравил с блестящими поединками и победителей, и их соперников.
Глава государства наблюдал за ходом соревнований вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и известными российскими хоккеистами, среди которых были Александр Овечкин, Павел Буре, Евгений Малкин и другие.