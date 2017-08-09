Путин принял участие в награждении победителей турнира по боевому самбо в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и один из победителей соревнований в Сочи Вячеслав Василевский © Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял участие в награждении победителей восьмого Международного турнира по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", который прошел в Сочи.

"Мы сегодня увидели здесь крутых парней, - заметил президент. - Они показали нам все, за что ценятся боевые искусства, - разнообразную технику, блестящие броски, но самое главное, они продемонстрировали мужество, дерзость. Спасибо им большое".

Путин вручил награду в весовой категории до 84 кг, ее получил 29-летний российский борец Вячеслав Василевский, победивший 36-летнего бразильца Луиса Сержио Мело Джуниора. Всего в рамках турнира состоялось десять поединков между лучшими представителями отечественного и зарубежного профессионального боевого самбо, представители России одержали победу с общим счетом 7:3.

Глава государства отметил, что некоторые спортсмены "приехали за тридевять земель", чтобы продемонстрировать свое мастерство. Президент подчеркнул, что самбисты - это одна семья, и добавил, что зрители любят их всех. Особые слова благодарности российский лидер адресовал организаторам "за то, что совмещают спорт с любовью к нашей Родине, к России". Он поздравил с блестящими поединками и победителей, и их соперников.

Глава государства наблюдал за ходом соревнований вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и известными российскими хоккеистами, среди которых были Александр Овечкин, Павел Буре, Евгений Малкин и другие.