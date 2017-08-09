Голодные до побед: Суперкубок УЕФА стал шестым трофеем "Реала" под руководством Зидана

СКОПЬЕ, 9 августа. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА. Мадридцы завоевали шестой трофей за 19 месяцев, в течение которых командой руководит главный тренер Зинедин Зидан.

Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года. За это время мадридцы выиграли две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, клубный чемпионат мира и чемпионат Испании. Очередной трофей "Реал" может завоевать уже через неделю - 13 и 16 августа пройдут матчи за Суперкубок Испании против "Барселоны".

"Реал" справился без Роналду

"Реал" справился фактически без своей главной звезды Криштиану Роналду, который изначально вообще не должен был ехать в Скопье. Прошлый сезон у португальца продлился до конца июня из-за участия в Кубке конфедераций, поэтому в клубе предоставили ему удлиненный отпуск, и Роналду не летал с командой на международный турнир в США. Из отпуска форвард вышел за три дня до Суперкубка, вошел в заявку на игру в Македонии, а Зидан даже высказал слова восхищения физической формой своего лучшего игрока.

Однако Роналду получил совсем немного игрового времени, в его отсутствие солировали другие. Очень хороший матч провел опорный полузащитник мадридцев Каземиро - помимо своих прямых обязанностей, он также здорово подключался в атаку. В первом тайме он сначала попал в перекладину, а затем открыл счет, откликнувшись на заброс от Дани Карвахаля.

Лучшим игроком матча стал полузащитник мадридцев Иско. Он был привычно мобилен и изобретателен, заработал на себе немало фолов и желтых карточек для соперников, а главное - забил ставший в итоге победным мяч, сыграв в короткую "стеночку" с Гаретом Бэйлом. "Каждый день мы работаем для того, чтобы выигрывать все новые и новые трофеи, это не может надоедать. Когда ты привык выигрывать, то каждое поражение воспринимается очень тяжело", - сказал Иско после матча.

Примерно о том же говорил и Зидан. "Мы никогда не устаем от титулов, наша команда всегда остается голодной до побед. У нас много талантливых игроков, и совершенствование команды приходит только через работу", - отметил тренер.

"Реал" стал третьим клубом, которому удалось выиграть два Суперкубка подряд. Ранее это удавалось итальянскому "Милану" (1989, 1990) и голландскому "Аяксу" (1972, 1973), с оговоркой, что в 1972 году турнир не имел официального статуса. Это четвертый Суперкубок в истории "Реала" (2002, 2014, 2016), по этому показателю мадридцы вплотную приблизились к "Барселоне" и "Милану", у которых по пять трофеев.

Моуринью избавился от медали и обвинил судей

Для Жозе Моуринью, часть своей тренерской карьеры проведшего в Мадриде, "Реал" остается непобедимым. В пяти матчах против испанского клуба португалец четыре раза проиграл и лишь раз сыграл вничью. "В Английской премьер-лиге нет "Реала". Есть много сильных и качественных команд, но ни в одной из них нет второго Модрича, Иско, Кроса или Каземиро. Когда этот состав полузащитников владеет мячом, противостоять им очень сложно", - сказал португалец после матча.

"Манчестер Юнайтед" вполне мог и отыграться, проигрывая 0:2, однако своими моментами не воспользовались Маркус Рэшфорд и Ромелу Лукаку, одно из самых дорогих приобретений в истории клуба. "Для форварда всегда непросто играть, когда соперник так много владеет мячом, - оправдал бельгийского нападающего Моуринью. - Да, он не забил фактически в пустые ворота, но без гола он с поля все же не ушел. Я доволен его настроем и тем, как он вписался в нашу замечательную команду".

При этом Моуринью остался недоволен судейством, ключевым эпизодом матча назвав первый гол "Реала". "Каземиро забивал из офсайда, - заявил Моуринью. - Если бы судьи правильно разобрались, то у "Реала" бы не было такого преимущества, потому что до гола игра была равной. И все же во втором тайме мы нашли способ, как навязать тот футбол, который им не нравится".

Моуринью сразу же избавился от медали за поражение в Суперкубке, вручив ее незнакомому ребенку, и теперь смотрит исключительно вперед. "Думаю, мы получили великолепный опыт и с хорошим настроением начинаем чемпионат Англии, а затем и возвращаемся в Лигу чемпионов. Я доволен тем, что сегодня у нас были возможности сравнять счет и мы боролись до конца", - сказал португалец в заключение.

В следующем году Суперкубок УЕФА пройдет в Таллине.