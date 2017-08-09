Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трапезников стал победителем групповой велогонки на Спартакиаде

Спорт
9 августа, 8:08 UTC+3 ТАСС

Второе место занял представитель Удмуртии Кирилл Мальков, третьим стал Владислав Кузнецов из Самарской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 августа. Представитель Иркутской области Александр Трапезников выиграл групповую велогонку на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место занял представитель Удмуртии Кирилл Мальков. Третьим стал Владислав Кузнецов из Самарской области.

Соревнования по велоспорту на шоссе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на- Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Спартакиада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Хоккеисты олимпийской сборной России
10
Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в Сочи
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
2
В Донецкой области от разрыва орудия погибли двое украинских военных
3
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
4
В Аргентине умер отец королевы Нидерландов
5
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
6
Неизвестные ограбили АЗС в Иркутской области, убив кассира
7
"Голодные до побед": Суперкубок УЕФА стал шестым трофеем "Реала" под руководством Зидана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама