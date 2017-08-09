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Гилл: Англия поддержит кандидатуру Сорокина на выборах в совет ФИФА

Спорт
9 августа, 8:19 UTC+3 СКОПЬЕ /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

По мнению вице-президента Футбольной ассоциации Англии Дэвида Гилла, Сорокин - очень опытный и компетентный специалист с точки зрения административной работы

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

СКОПЬЕ, 9 августа. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футбольная ассоциация Англии (ФА) проголосует за кандидатуру генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина на выборах в совет Международной федерации футбола (ФИФА) на внеочередном конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщил вице-президент ФА, член совета ФИФА Дэвид Гилл.

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Ранее в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что Сорокин успешно прошел проверку организации на соответствие как кандидат в совет ФИФА. Утверждение кандидата на место представителя Европы в совете ФИФА на срок до 2021 года состоится 20 сентября в Женеве в ходе 13-го внеочередного конгресса УЕФА. Пройдя проверку, Сорокин стал единственным кандидатом на это место.

"Мы обсудим этот вопрос, но я убежден, что ФА проголосует за Сорокина", - сказал Гилл.

"Сорокин - очень опытный и компетентный специалист с точки зрения административной работы. Я много лет лично знаю его, еще со времен финала Лиги чемпионов в Москве (в 2008 году "Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" на стадионе "Лужники" - прим. ТАСС)", - отметил Гилл, который в то время был исполнительным директором "Манчестер Юнайтед".

В марте стало известно, что кандидатура вице-премьера РФ и президента Российского футбольного союза Виталия Мутко на должность в совете ФИФА не была допущена организацией из- за несоответствия критерию политической нейтральности.

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