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Чемпион мира Дэвис проведет бой в андеркарте поединка Макгрегор - Мэйуэзер-младший

Спорт
9 августа, 8:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Соперником Джервонты Дэвиса станет пуэрториканец Роман Мартинес

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Американский боксер Джервонта Дэвис

Американский боксер Джервонта Дэвис

© AP Photo/Frank Franklin II

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) во втором полулегком весе американец Джервонта Дэвис проведет поединок в андеркарте боя Конор Макгрегор - Флойд Мэйуэзер- младший. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Соперником Дэвиса станет пуэрториканец Роман Мартинес. Также свои бои проведут бывшие чемпионы мира американец Шон Портер и швед Баду Джек. Соперником Портера станет пуэрториканский боксер Томас Дулорм.

Поединок Макгрегор - Мэйуэзер-младший пройдет по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе.

40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

На счету 28-летнего Макгрегора 24 поединка в смешанных единоборствах (ММА), 21 победа (18 нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.

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