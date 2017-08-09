Чемпион мира Дэвис проведет бой в андеркарте поединка Макгрегор - Мэйуэзер-младший

Барабанов: предсезонный турнир в Сочи помог ХК СКА войти в игровой ритмСпорт 9 августа, 9:08
Милутинович: сборная России по футболу имеет потенциал, чтобы выйти из группы на ЧМ-2018Спорт 9 августа, 9:07
Гилл: Кубок конфедераций в России получил только положительные отзывыСпорт 9 августа, 8:56
ЦБ отозвал лицензию у НКО "Континент Финанс" и банка "Анелик РУ"Экономика и бизнес 9 августа, 8:49
Щебелин лидируют в велогонке Москва - Владивосток перед заключительным этапомСпорт 9 августа, 8:40
Чемпион мира Дэвис проведет бой в андеркарте поединка Макгрегор - Мэйуэзер-младшийСпорт 9 августа, 8:33
Россия и Индонезия условились повысить координацию спецслужб в борьбе с ИГПолитика 9 августа, 8:20
Гилл: Англия поддержит кандидатуру Сорокина на выборах в совет ФИФАСпорт 9 августа, 8:19
ВЦИОМ: россияне стали лучше оценивать политическую и экономическую ситуацию в странеОбщество 9 августа, 8:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) во втором полулегком весе американец Джервонта Дэвис проведет поединок в андеркарте боя Конор Макгрегор - Флойд Мэйуэзер- младший. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия, оказавшемся в распоряжении ТАСС.
Соперником Дэвиса станет пуэрториканец Роман Мартинес. Также свои бои проведут бывшие чемпионы мира американец Шон Портер и швед Баду Джек. Соперником Портера станет пуэрториканский боксер Томас Дулорм.
Поединок Макгрегор - Мэйуэзер-младший пройдет по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе.
40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.
На счету 28-летнего Макгрегора 24 поединка в смешанных единоборствах (ММА), 21 победа (18 нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.