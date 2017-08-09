Чемпион мира Дэвис проведет бой в андеркарте поединка Макгрегор - Мэйуэзер-младший

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) во втором полулегком весе американец Джервонта Дэвис проведет поединок в андеркарте боя Конор Макгрегор - Флойд Мэйуэзер- младший. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Соперником Дэвиса станет пуэрториканец Роман Мартинес. Также свои бои проведут бывшие чемпионы мира американец Шон Портер и швед Баду Джек. Соперником Портера станет пуэрториканский боксер Томас Дулорм.

Поединок Макгрегор - Мэйуэзер-младший пройдет по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе.

40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

На счету 28-летнего Макгрегора 24 поединка в смешанных единоборствах (ММА), 21 победа (18 нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.