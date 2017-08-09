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Барабанов: предсезонный турнир в Сочи помог ХК СКА войти в игровой ритм

Спорт
9 августа, 9:08 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Петербургский клуб дошел до финала турнира, где в среду встретится с олимпийской сборной России

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Форвард СКА Александр Барабанов в борьбе с нападающим "Авангарда" Максимом Пестушко

Форвард СКА Александр Барабанов в борьбе с нападающим "Авангарда" Максимом Пестушко

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 9 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Предсезонный хоккейный турнир в Сочи, который завершается 9 августа, помог санкт-петербургскому СКА войти в игровой ритм. Такое мнение ТАСС высказал форвард команды Александр Барабанов.

В среду СКА в финале турнира встретится с олимпийской сборной России. "Предсезонная подготовка проходит хорошо, были достаточно тяжелые сборы. Турнир в Сочи помогает нам войти в нормальный игровой ритм. Мне еще есть, к чему стремиться в плане готовности к сезону", - сказал собеседник ТАСС.

"Не думаю о том, кто будет нашим главным соперником в Кубке Гагарина, мы сконцентрированы только на своей игре", - добавил Барабанов.

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Нападающий рассказал о хоккеистах, которые помогают ему совершенствовать собственную игру. "У нас очень сильная команда, есть с кого брать пример. Многому научился у Ковальчука, Дацюка - от каждого беру понемногу", - рассказал форвард.

Также Барабанов поделился мнением относительно возможного попадания в национальную команду на Олимпийские игры 2018 года. "Да, предстоящий сезон олимпийский. Но для меня каждый год особенный, потому что приходится доказывать все с нуля. В этом году Олимпиада, поэтому нужно быть еще более заряженным и мотивированным на результат, чтобы проявить себя в команде и получить приглашение хотя бы на сборы национальной команды", - подытожил хоккеист.

23-летний Барабанов является воспитанником санкт- петербургской школы хоккея. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он провел в составе СКА 55 матчей, набрав 25 (12 шайб + 13 передач) очков. В плей-офф Кубка Гагарина на его счету 4 (2+2) очка в 17 матчах. Форвард является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) и бронзовым призером чемпионат мира - 2017 в составе сборной России.

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