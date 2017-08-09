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Барабанов считает, что пока не готов к отъезду в НХЛ

Спорт
9 августа, 9:42 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В следующем году у форварда заканчивается контракт со СКА

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СОЧИ, 9 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард санкт-петербургского СКА Александр Барабанов пока не готов продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он сообщил ТАСС.

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"Да, в следующем году у меня заканчивается контракт, но о том, где продолжу карьеру, пока не думаю. Сейчас все мысли только о СКА", - сказал Барабанов.

"Естественно, есть желание попробовать себя в НХЛ. Не знаю, когда это произойдет. Но пока я к этому не готов", - считает собеседник ТАСС.

23-летний Барабанов является воспитанником санкт-петербургской школы хоккея. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он провел в составе СКА 55 матчей, набрав 25 очков (12 шайб + 13 передач). В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 4 очка (2+2) в 17 матчах. Форвард является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) и бронзовым призером чемпионата мира - 2017 в составе сборной России.

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