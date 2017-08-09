Барьерист Шубенков пропустит зимний сезон и не выступит на ЧМ-2018 в Бирмингеме

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ЛОНДОН, 9 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский легкоатлет Сергей Шубенков, ставший на чемпионате мира в Лондоне серебряным призером в беге на 110 метров с барьерами, не будет выступать в ближайшем зимнем сезоне, главным стартом которого станет мартовское мировое первенство в закрытом помещении в британском Бирмингеме. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.
В текущем сезоне Шубенков, выступающий на международных соревнованиях в нейтральном статусе, намерен принять участие в трех турнирах: двух этапах "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме (20 августа) и Брюсселе (1 сентября), а также в соревнованиях в Загребе.
"22 августа по просьбе Сергея мы на базе в Новогорске намерены провести небольшой тренировочный сбор, ему хочется на высокой ноте завершить этот летний сезон, - заметил Клевцов. - Что касается зимы, то ее мы однозначно пропустим".
Главным стартом зимнего сезона станет чемпионат мира в помещении, который пройдет c 1 по 4 марта 2018 года в Бирмингеме.
Шубенков не принимает участия в зимних стартах с 2015 года. Сам спортсмен ранее в интервью ТАСС объяснил такое решение желанием "продлить свой спортивный век". Самым важным соревнованием для россиянина в 2018 году должен стать летний чемпионат Европы, который пройдет в начале августа в Берлине.